Kings League, svelate le maglie Adidas del torneo al via il 2 marzo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Svelate le maglie della Kings League. Le maglie sono prodotte da Adidas, partner tecnico, mentre il restyling dei kit per questo secondo split, al via il 2 marzo con appuntamenti fissi ogni lunedì, è stato curato direttamente dai presidenti dei club, che hanno definito pattern e colori delle nuove divise. In particolare, un omaggio alle origini siciliane di Diletta Leotta definisce la scelta cromatica, ispirata al Catania FC. Tra le 12 squadre italiane figurano i Boomers di Fedez, i D-POWER di Dile-a Leo-a e Bobo Vieri, gli Stallions di Blur, top streamer italiano su Twitch e i BIGBRO di Moonryde, pro-player di Call of Duty, in cui giocheranno ancora Spizzi (ndr Alessandro Florenzi) e Davide Moscardelli.

Importanti novità riguardano la squadra di Luca Toni e ZW Jackson, che cambia nome ed è ora denominata Zeta Como grazie alla partnership con il Como 1907 e con Melissa Satta in qualità di vicepresidentessa. Proseguono le sinergie con i club di Serie A per Zebras, in collaborazione con Juventus, e Circus, in partnership con Hellas Verona. (ANSA).