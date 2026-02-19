Delio Rossi: "La viola deve focalizzare tutte le sue forze sul campionato"

vedi letture

Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Bologna, tra le altre, ha rilasciato un'intervista esclusiva a News.Superscommesse.it parlando anche di Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole: "Quella attuale è una situazione a sé, ma la realtà non può essere nascosta. A questo punto della stagione, ci si aspettava di vedere la Fiorentina racchiusa in un range dal quarto all'ottavo posto, quindi in piena bagarre per un posto in Europa, però così non è stato. Fa un certo effetto dire che questa squadra è in corsa per la salvezza, questo significa che varie componenti non sono andate per il verso giusto.

La Conference League è molto importante, ma credo che la squadra debba focalizzare tutte le proprie forze sul campionato, con l'obiettivo di riuscire a mantenere a tutti i costi la Serie A. Quando le cose vanno male, viene sempre facile andare alla ricerca di qualche colpevole, con il rischio di perdere di vista le soluzioni ai problemi; da qui fino all'ultima di campionato, occorre soltanto pensare a guadagnare il più possibile dei punti, dopodiché, a stagione conclusa, ci sarà spazio per fare un bilancio e analizzare gli errori. La situazione è delicata e la quota salvezza sta aumentando di partita in partita, quindi bisogna pensare che anche soltanto una partita sbagliata può risultare decisiva a fine campionato".

