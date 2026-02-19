G.S.: un turno per Allegri e Nico Paz. Saltano rispettivamente Parma e Juventus
Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo relative al recupero della 24° giornata giocato nella serata di ieri tra Milan e Como. Una giornata di squalifica per Massimiliano Allegri "per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria": salterà la sfida di domenica 22 febbraio in casa contro il Parma. Fermati per un turno anche due membri dello staff di Cesc Fabregas, ovvero Diego Perez Castillo e Davide Catteneo. Il primo "per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione".
Il secondo "per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con all'allenatore della squadra avversaria". Un turno di squalifica anche per Nico Paz, arrivato per la quinta sanzione dopo il giallo ricevuto ieri al 53'. Il talento argentino salterà così la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus in programma sabato 21 febbraio.
