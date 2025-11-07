Juventus, approvato il bilancio: perdite di 58,1 milioni per i bianconeri
(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Con il 99,9% del capitale rappresentato in assemblea, è stato approvato il bilancio di esercizio 2025 della Juventus, chiuso al 30 giugno scorso. Il documento evidenzia una perdita di 58,1 milioni di euro, in forte riduzione rispetto all'esercizio precedente (199,2 milioni), soprattutto grazie al ritorno di partecipazione alla Uefa Champions League e dei maggiori proventi da gestione diritti calciatori. (ANSA).
