La Fiorentina è pronta a lanciare una nuova maglia celebrativa
FirenzeViola.it
Ancora non si conosce la data ufficiale, ma secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina sarebbe pronta a lanciare una nuova maglia in onore della linea Kombat della Kappa degli anni 90'.
A rivelare le immagini in anteprima di questa divisa, che tra le varie ipotesi potrebbe anche esordire nel big match al rientro dalla sosta per le nazionali contro la Juventus, è stata la pagina Instagram Cultkits, questo il post in questione:
Pubblicità
News
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Le più lette
1 Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Copertina
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com