La Fiorentina è pronta a lanciare una nuova maglia celebrativa

La Fiorentina è pronta a lanciare una nuova maglia celebrativaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Ancora non si conosce la data ufficiale, ma secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina sarebbe pronta a lanciare una nuova maglia in onore della linea Kombat della Kappa degli anni 90'.

A rivelare le immagini in anteprima di questa divisa, che tra le varie ipotesi potrebbe anche esordire nel big match al rientro dalla sosta per le nazionali contro la Juventus, è stata la pagina Instagram Cultkits, questo il post in questione: