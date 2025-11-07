Social Adani incoraggia Vanoli: "Forza Paolo, in nome della Coppa Italia vinta a Firenze"

vedi letture

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di auguri per la nuova avventura sulla panchina gigliata di Paolo Vanoli, suo compagno ai tempi dell'esperienza fiorentina dal 2000 al 2002. I due a Firenze hanno condiviso anche la vittoria della Coppa Italia nella stagione 2000-2001, ed è proprio quello legato al trofeo nazionale il tema attorno al quale Adani ha impostato il testo del suo post: "Abbracciati con Paolo ( Vanoli ), al centro, con tutti intorno, e con la Coppa Italia…si proprio quella Coppa (2001) l’ultimo trofeo vinto. Guardo le facce e vedo UOMINI prima, CALCIATORI poi.

Trovate l’ispirazione, e cercate nel tempo l’esempio. Forza Paolo, in nome di quel momento e di quella storia".