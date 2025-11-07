Social Paolo Vanoli dirige il suo primo allenamento alla Fiorentina: le foto

Paolo Vanoli, arrivato questa mattina al Viola Park, ha firmato il suo contratto con la Fiorentina per poi dirigere l'allenamento del pomeriggio insieme ad alcuni membri dello staff ancora da ufficializzare. Cappellino e tuta viola, ha cercato di spiegare il lavoro di gruppo ed individuale ai giocatori della Fiorentina attesa domenica ad una sfida di vitale importanza per la classifica.

Ecco le immagini postate dalla Fiorentina sui propri social ufficiali.