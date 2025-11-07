Social
Paolo Vanoli dirige il suo primo allenamento alla Fiorentina: le foto
FirenzeViola.it
Paolo Vanoli, arrivato questa mattina al Viola Park, ha firmato il suo contratto con la Fiorentina per poi dirigere l'allenamento del pomeriggio insieme ad alcuni membri dello staff ancora da ufficializzare. Cappellino e tuta viola, ha cercato di spiegare il lavoro di gruppo ed individuale ai giocatori della Fiorentina attesa domenica ad una sfida di vitale importanza per la classifica.
Ecco le immagini postate dalla Fiorentina sui propri social ufficiali.
Pubblicità
News
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Le più lette
1 Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Copertina
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com