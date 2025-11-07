Dagli inviati Ritiro finito, giocatori a casa: rientrano domani per la rifinitura

Con l'arrivo di Paolo Vanoli è stato interrotto anche il ritiro al Viola Park. Già nella notte scorsa, al rientro dalla Germania e concordato con quello che sarebbe stato il nuovo tecnico, i giocatori avevano dormito nelle proprie case per poi tornare in tarda mattinata al centro sportivo per il pranzo, la conoscenza del nuovo allenatore e poi l'allenamento. In queste oredunque i giocatori stanno uscendo dal cnetro sportivo di Bagno a Ripoli per farvi ritorno domani per la rifinitura e la partenza per Genova.