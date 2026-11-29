Juventus in 10 dal 5', il Como affonda i colpi con Paz e doppio Douvikas

Il Como batte la Juventus (in 10 dal 5' per una follia di Kolo Muani) per 3-0, scavalca momentaneamente il Milan al quarto posto (i rossoneri giocano domani a Cagliari) e soprattutto apre una nuova crisi dei bianconeri sempre più lonani dalla zona Champions.

In avvio di gara l'episodio che costringe la Juventus a giocare in dieci per 85 minuti: Kolo Muani perde la testa e reagisce con uno schiaffo ad una trattenuta di Valle e il direttore di gara non si fa problemi ad estrarre il rosso nonostante siano passati solo 5 minuti di gioco. E gli effetti si vedono, con Nico Paz che sblocca la gara nel recupero del primo tempo, nonostante Fabregas avesse perso due giocatori per infortunio, Milla e Valle. Nella ripresa, al 63', segna anche Douvikas e la gara si incanala decisamente a favore del Como che può gestire. Ma il greco ha ancora fame di gol e all'80' sigla la doppietta personale fissando il 3-0 e aprendo la crisi della Juventus.