Como-Juventus alle 20.45: le formazioni ufficiali del match
La tredicesima giornata di serie A prosegue con il posticipo della domenica tra Como e Juventus, divise in classifica da ben 5 punti. Spalletti cercherà dunque di diminuire il gap per rientrare in zona Europa. Ecco di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.
Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.
A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.
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