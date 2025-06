Juric si presenta a Bergamo: "L'Atalanta è una grande. Voglio un ciclo vincente"

Ivan Juric, nuovo tecnico dell'Atalanta, ha parlato per la prima volta da allenatore dei bergamaschi. Lo ha fatto al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Presente in conferenza l'alta dirigenza al completo. Oltre all'Amministratore Delegato, Luca Percassi, anche il Presidente Antonio Percassi e il co-chairman, Stephen Pagliuca.

"Benvenuto mister Juric. La maglia sudata sempre". Questo lo striscione esposto dai tifosi dell'Atalanta all'esterno del centro sportivo di Zingonia, dove tra poco l'allenatore croato si presenterà nelle sue nuove vesti di guida tecnica dell'Atalanta.

Queste le parole di Juric: "'L'Atalanta è un club favoloso, anche vedendo il centro sportivo. Le strutture sono veramente belle, sono molto entusiasta".

Come ha reagito alla telefonata dell'Atalanta? "Penso che il calcio sia così, sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all'inizio. Questo è un jolly, perché non ho fatto bene in questa stagione, ora ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso".

Che tipo di approccio avrà con lo spogliatoio? "Voglio essere me stesso, quello che sono. Il solito approccio, vedremo come sono i ragazzi, è diventato un grande club, ci sono risultati, molte cose positive".

Sull'eredità di Gasperini. "Sinceramente non mi pesa, meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene, questo è così. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non mi vuole influenzare troppo".

Sui principi di gioco e su chi l'affascina. "Ci sono vari allenatori che hanno indirizzato altri, è chiaro che Gasperini non ha indirizzato solo me, ma altri in Serie A e all'estero. Poi è chiaro, ci sono cose differenti e vediamo durante la stagione. Ci sono molti giocatori interessanti, non vedo l'ora di allenarli tutti quanti. Che squadra vorrei? Vincente".