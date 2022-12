JOVIC, Festa a sorpresa e maschere con il suo volto

Festa a sorpresa per i 25 anni di Luka Jovic compiuti nella giornata odierna. La fidanzata Sofja Milosevic ha organizzato un party speciale per l'attaccante della Fiorentina che si è divertito a farsi sorprendere dalle iniziative della compagna e degli amici più stretti presenti alla festa. Come mostrano alcune immagini condivise sui social, una delle trovate è stata quella di dare a tutti gli invitati una maschera con il volto di Jovic.