Ivan Zazzaroni su Pioli: "Sta facendo male. Tornerà magari al 3-5-2"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Maracanà". Tra i tanti temi trattati il noto giornalista bolognese ha parlato anche della Fiorentina e delle difficoltà che sta incontrando Stefano Pioli: "Pioli ha un contratto di tre anni, ha una squadra buona, fatto un buon mercato. Sta facendo male, tornerà magari al 3-5-2. Forse la Fiorentina ha poca corsa ora, quindi viene surclassata molto spesso".

Roma e Lazio, Gasp e Sarri che lavorano sui compromessi ora

"Gasperini non ha mai avuto una vocazione difensiva. Se davanti sei povero, fai quello che puoi fare. Non è la Roma di Gasperini ma corre già di più. Soffre ma per fortuna ha un fenomeno in porta. Non è il calcio di Gasperini, che per ora deve fare risultato. Ha diverse attenuanti. Sarri invece tutti che dicevano che metteva tre centrocampisti e invece ha vinto con 4 punte a Genova. Sono allenatori diversi con problemi simili Gasp e Sarri".