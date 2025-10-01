Scontri prima di Napoli-Sporting: arrestati due ultras azzurri e ferito un portoghese

Questa sera alle 21:00 il Napoli affronterà lo Sporting CP al Maradona in un match valido per la seconda giornata del maxi girone di Champions League.

Nel pomeriggio si sono registrati scontri tra i tifosi delle due squadre in pieno centro città, più precisamente tra Piazza Municipio e la Stazione Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, confermate anche dai media portoghesi, un gruppo di ultras del Napoli, composto da circa 30 persone e in parte a bordo di motociclette, hanno assalito un nucleo di sostenitori dello Sporting. Il bilancio provvisorio parla di un tifoso portoghese rimasto ferito e di due sostenitori partenopei arrestati dalle forze dell’ordine, intervenute con tempestività per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Il match comunque non è a rischio e si giocherà regolarmente alle 21:00 con misure di sicurezza aumentate.