Champions League, alle 21:00 in campo Juventus e Napoli: le formazioni ufficiali
Dopo le vittorie di Atalanta e Inter di ieri sera, oggi alle 21.00 scenderanno in campo le altre due formazioni italiane presenti in Champions League: Juventus e Napoli. I bianconeri, dopo il pareggio 4-4 contro il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium, saranno impegnati in trasferta contro gli spagnoli del Villareal. I partenopei invece, che alla prima giornata della fase a girone unico sono usciti sconfitti dall'Etihad Stadium di Manchester contro il City di Guardiola, affronteranno al Maradona lo Sporting CP. Di seguito le formazioni ufficiali delle due sfide:
VILLARREAL: Tenas, Marin, Mikautadze, Parejo, Renato Veiga, Comesana, Mourino, Buchanan, Gueye, Pepe, Pedraza. Allenatore: Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Cabal; Kalulu, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, David. Allenatore: Igor Tudor.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis
Allenatore: Rui Borges
