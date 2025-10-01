Beffa Juventus al 90', il Napoli soffre ma vince: i risultati del mercoledì di Champions

Il poker di vittorie delle italiane sfugge all'ultimo nella serata di Champions. Colpa di Renato Veiga, che con un colpo di testa a inizio recupero inchioda la Juventus sul 2-2 sul campo del Villarreal. Il gol dell'ex cancella il successo per la squadra di Tudor, che aveva ribaltato la gara (vantaggio del submarino amarillo con Mikautadze) grazie alle reti di Gatti e Francisco Conceicao. I tre punti li trova il Napoli, non con poche sofferenze: alla fine la squadra di Conte supera per 2-1 lo Sporting Club, che fa sudare però le proverbiali sette camicie agli azzurri, in vantaggio grazie a una combinazione deluxe De Bruyne-Hojlund -imbucata del primo per fuga in porta del secondo-; il pari arriva su rigore concesso per fallo di Politano e trasformato da Luis Suarez, prima che un'altra combo KDB-Hojlund, cross dell'ex City e inzuccata dell'ex United, riporti i partenopei davanti (nel finale parata salvifica di Milinkovic Savic sull'ex Lecce Hjulmand).

Il Napoli si aggiunge ad Atalanta e Inter che ieri avevano vinto le rispettive sfide contro Club Brugge e Slavia Praga. Nel mercoledì di Champions da segnalare la vittoria a valanga del Newcastle sul campo dell'Union Saint- Gilloise (4-0 con un Tonali sugli scudi, autore di un assist e di una gara enciclopedica), gli immancabili gol di Erling Haaland (doppietta a Monaco nel 2-2 del Manchester City) e soprattutto il successo di un Psg spuntato, senza Kvara né il Pallone d'Oro Dembelé a Barcellona, 2-1 (vantaggio blaugrana con Ferran Torres, poi ci pensano Mayulu e Goncalo Ramos per i tre punti dei parigini) in un possibile anticipo di finale.

Questi tutti i risultati della due giorni di Champions League

I risultati delle 18:45

Qarabag - Copenaghen 2-0: 28' Zoubir (Q), 83' Addai E (Q)

Royale Union SG - Newcastle 0-4: 17' Woltemade (N), 44' Gordon (rigore, N), 64' Gordon (N), 80' Barnes (N)

I parziali delle 21

Arsenal - Olympiakos 2-0: 12' Martinelli (A), 90'+2 Saka (A)

Barcellona - PSG 1-2: 19' Ferran Torres (B), 38' Mayulu (P), 90' Ramos (P)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4-1: 28' Svensson (B), 50' Chukwuemeka (B); 61' Guruzeta (A); 82' Guirassy (B), 90'+1 Brandt

Bayer Leverkusen - PSV 1-1: 65' Kofane (B); 72' Saibari (P)

Monaco - Manchester City 2-2: 15' Haaland (M), 18' Teze (M), 44' Haaland (M), 90' Dier (M)

Napoli - Sporting Lisbona 2-1: 36' Hojlund (N), 62' Suarez (S, rigore), 79' Hojlund (N)

Villarreal - Juventus 2-2: 18' Mikautadze (V), 49' Gatti (J), 56' Conceicao (J), 90' Veiga (V)

Le partite di ieri

Atalanta - Bruges 2-1: 38' Tzolis (B), 74' rig. Samardzic, 87' Pasalic

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5: 25' rig., 52' e 74' Mbappé, 83' Camavinga, 93' Diaz

Atletico Madrid - Francoforte 5-1: 4' Raspadori, 33' Le Normand, 45'+1 Griezmann, 57' Burkardt (E), 68' Simeone, 82' rig. Alvarez

Bodo/Glimt - Tottenham 2-2: 53' e 66' Hauge, 69' van de Ven (T), 89' aut. Gundersen (T)

Chelsea - Benfica 1-0: 18' aut. Rios

Galatasaray - Liverpool 1-0: 16' rig. Osimhen

Inter - Slavia Praga 3-0: 20' e 65' Martinez, 34' Dumfries

Marsiglia - Ajax 4-0: 6' e 11' Paixao, 26' Greenwood, 52' Aubameyang

Pafos - Bayern 1-5: 15' e 35' Kane, 21' Guerreiro, 31' Jackson, 45' Orsic (P), 69' Olise