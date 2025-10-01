Dodo ancora fuori dall'elenco dei convocati del Brasile: le scelte di Ancelotti
FirenzeViola.it
Il Brasile ha da poco comunicato la lista dei convocati per le prossime due sfide: si tratta di due amichevoli, contro la Corea del Sud (venerdì 10 ottobre) e contro il Giappone (martedì 14), gare che serviranno al Ct Carlo Ancelotti per giudicare il gruppo in vista del Mondiale in programma l'estate prossimo. Nell'elenco di ventisei calciatori tante stelle, Vinicius su tutti.
Manca ancora Dodo: Ancelotti ha preferito all'esterno viola Beraldo, Vanderson e il nuovo terzino della Roma Wesley. Questo l'elenco completo:
Pubblicità
News
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
Copertina
FirenzeViolaPioli sceglie De Gea e non Martinelli: come gestiscono i portieri le altre formazioni impegnate in Europa?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com