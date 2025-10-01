Dodo ancora fuori dall'elenco dei convocati del Brasile: le scelte di Ancelotti

Dodo ancora fuori dall'elenco dei convocati del Brasile: le scelte di AncelottiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Il Brasile ha da poco comunicato la lista dei convocati per le prossime due sfide: si tratta di due amichevoli, contro la Corea del Sud (venerdì 10 ottobre) e contro il Giappone (martedì 14), gare che serviranno al Ct Carlo Ancelotti per giudicare il gruppo in vista del Mondiale in programma l'estate prossimo. Nell'elenco di ventisei calciatori tante stelle, Vinicius su tutti.

Manca ancora Dodo: Ancelotti ha preferito all'esterno viola Beraldo, Vanderson e il nuovo terzino della Roma Wesley. Questo l'elenco completo: