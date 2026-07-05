Dragusin alla Fiorentina, possibili visite nella giornata di mercoledì
È tutto fatto per l'approdo di Radu Dragusin alla Fiorentina. Con un'operazione un po' a sorpresa, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici prosegue con i primi botti di mercato e dopo aver messo a segno il primo colpo Viery dal Gremio a 15 milioni più bonus, si prepara ad ufficializzare anche il secondo acquisto, anche questo in difesa: Dragusin si trasferirà alla Fiorentina in prestito oneroso ad un milione e mezzo con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento delle 22 presenze per una cifra di ulteriori 17 milioni e mezzo. Per un totale di circa 19 milioni di euro.
Possibili visite mercoledì
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, le visite del difensore centrale rumeno dovrebbero svolgersi mercoledì in Italia. Presumibilmente a Firenze, come accaduto anche per il primo acquisto Viery. Qualche giorno e Dragusin dunque diventerà un giocatore della Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati