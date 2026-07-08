L'Italia U19 ko ai rigori contro la Danimarca: niente Mondiale Under-20
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L'Italia Under 19 dice addio anche al Mondiale Under 20 del 2027. A Bangor gli Azzurrini del ct Alberto Bollini vengono sconfitti ai rigori dalla Danimarca nello spareggio che metteva in palio l'accesso alla rassegna iridata, dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco.
Gli azzurri creano le occasioni migliori con Marello, Iddrissou, Liberali e soprattutto Wiafe, che ai supplementari colpisce un palo da pochi passi, ma non riescono a interrompere il digiuno offensivo, chiudendo la terza gara consecutiva senza segnare. Ai calci di rigore è la Danimarca a festeggiare la qualificazione, mentre per l'Italia arriva una doppia delusione dopo l'eliminazione nella fase a gironi dell'Europeo di categoria.
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