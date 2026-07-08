Il Torino guarda in casa Fiorentina: non solo Comuzzo e Fortini, nel mirino c'è Pongracic

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C'è un grande affollamento dopo l'arrivo di Dragusin, oltre a quello di Viery, nel reparto difensivo della Fiorentina.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino di Ignazio Abate, starebbe iniziando a guardare nella retroguardia viola e, oltre al nome di Pietro Comuzzo, per il quale i granata hanno intenzione di fare un altro tentativo, il club di Cairo non mollano la presa su Niccolò Fortini e mette nel mirino anche Marin Pongracic, che al pari di Comuzzo è chiuso sempre più dai nuovi arrivi dal mercato.