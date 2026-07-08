Il Torino guarda in casa Fiorentina: non solo Comuzzo e Fortini, nel mirino c'è Pongracic
FirenzeViola.it
C'è un grande affollamento dopo l'arrivo di Dragusin, oltre a quello di Viery, nel reparto difensivo della Fiorentina.
Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino di Ignazio Abate, starebbe iniziando a guardare nella retroguardia viola e, oltre al nome di Pietro Comuzzo, per il quale i granata hanno intenzione di fare un altro tentativo, il club di Cairo non mollano la presa su Niccolò Fortini e mette nel mirino anche Marin Pongracic, che al pari di Comuzzo è chiuso sempre più dai nuovi arrivi dal mercato.
Pubblicità
News
Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
4 La Fiorentina presenta le nuove maglie per la stagione 2026/27: vi piacciono? Qui il sondaggio di FirenzeViola.it
Copertina
FirenzeViolaSolo incognite sulla sinistra: dalla 'sua' parte Fabio Grosso parte con quattro punti interrogativi e un obiettivo di mercato del Real
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com