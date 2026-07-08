Ufficiale Niente ritorno in Italia per Kamada, il centrocampista rinnova con il Crystal Palace

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Il Crystal Palace punta ancora su Daichi Kamada. Il club londinese ha annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista giapponese, accostato anche alla Fiorentina in questo mercato, che resterà agli Eagles fino al giugno 2027. Una scelta nel segno della continuità, dopo il contributo fornito dal classe 1996 ai risultati ottenuti dalla squadra nelle ultime stagioni. Questa la nota del club londinese:

"Il Crystal Palace è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese, 29 anni, era arrivato agli Eagles quasi esattamente due anni fa, trasferendosi nel Sud di Londra dalla Lazio. Da allora è diventato un elemento fondamentale della squadra, collezionando 89 presenze e contribuendo in maniera decisiva ai successi in FA Cup e UEFA Conference League. Tra i momenti più significativi della sua esperienza con il Crystal Palace spiccano il gol segnato nella semifinale d'andata di Conference League contro lo Shakhtar Donetsk nella scorsa stagione e i due riconoscimenti come Player of the Month del club

Esordendo contro il Brentford nella prima giornata della stagione 2024/25, Kamada è diventato il primo calciatore giapponese nella storia del Crystal Palace e il millesimo giocatore diverso a vestire la maglia del club da quando è entrato a far parte della Football League. Il nuovo contratto legherà Kamada al Crystal Palace fino all'estate del 2027. Il presidente Steve Parish ha commentato: "Questa è una notizia fantastica per il Crystal Palace. Negli ultimi due anni Daichi ha avuto un grande impatto a centrocampo ed è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi, sia dentro che fuori dal campo. Sono felicissimo che abbia scelto di rifiutare le tante offerte che aveva per prolungare la sua permanenza nel Sud di Londra. Ora si godrà un meritato periodo di riposo dopo l'ottimo Mondiale disputato e si unirà a noi più avanti durante la preparazione, in vista di una stagione impegnativa tra Premier League e competizioni europee".

Anche Kamada ha espresso la propria soddisfazione: "Grazie di tutto. Vinceremo un altro trofeo. Darò tutto me stesso, ve lo prometto. Ci vediamo presto".