Fiorentina-Gubbio, iniziata la vendita dei biglietti per l'amichevole al Viola Park
Con l'inizio del ritiro della Fiorentina, previsto per questo venerdì, iniziano anche ad avvicinarsi le amichevoli estive che i viola dovranno sostenere in vista poi dell'inizio ufficiale della stagione ad agosto. In tal senso per la prima amichevole, quella in programma il 22 luglio alle 19.00 allo Stadio Curva Fiesole presso il Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli, contro il Gubbio, la Fiorentina ha comunicato sul proprio sito le modalità di vendita dei biglietti. Ecco tutte le info:.
FASE 1 – INVIOLA PREMIUM CARD: Dalle ore 15:00 del 06/07/2026 fino alle ore 11:59 del 10/07/2026
Per sbloccare l’acquisto dei biglietti, ad esclusione della tariffa Under 14, sarà necessario inserire all’inizio del processo di acquisto il numero di una InViola Premium Card, la quale darà diritto ad acquistare un massimo di 4 biglietti per ogni singola transazione.
Per i residenti nella provincia di Firenze e i cittadini residenti all'estero sarà possibile acquistare i biglietti presso il Fiorentina Point senza obbligo di inserimento di tessera.
FASE 2 – VENDITA GENERALE: Dalle ore 12:00 del 10/07/2026 fino al termine della gara
PREZZI
INTERO € 10 - UNDER 14 € 5
(U6 € 2 e U4 omaggio solo presso Fiorentina Point e biglietteria RBC Viola Park previa disponibilità)
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