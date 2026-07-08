Ufficiale Udinese, ufficiale il colpo Unai: per lui contratto fino al 2031

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Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'arrivo di Giorgi Chakvetadze, l'Udinese ha ufficializzato nelle ultime ore anche l'ingaggio del centrocampista Unai Gomez, prelevato dall'Athletic Club. Di seguito il comunicato del club friulano:

"La grinta e la tempra basche, le tipiche qualità e duttilità spagnole: è tutto questo e tanto altro Unai Gomez, nuovo centrocampista bianconero. Il classe 2003 è ufficialmente un calciatore dell'Udinese ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Gomez proviene dall'Athletic, grande fucina di talenti e club storico del calcio iberico. Si tratta di un centrocampista moderno, con doti naturali da rifinitore, caratteristiche da assistman e, soprattutto, una spiccata duttilità che gli permette di giostrare in tutte le posizioni del centrocampo: dalla trequarti, al cuore della mediana e, persino, come attaccante di movimento in grado di svariare sull'intero fronte offensivo. Unai nasce a Bermeo, nei Paesi Baschi, il 25 maggio 2003. Inizia a giocare a calcio nella squadra del suo paese natale ma a 10 entra nella cantera dell'Athletic iniziando la trafila delle giovanili nello storico club basco. Il percorso si interrompe per 3 anni, dal 2016 al 2019, quando Gomez si trasferisce al Danok Bat prima di fare ritorno a Bilbao. Il debutto da professionista avviene nella stagione 21/22 con il Baskonia in Tercera Division. Nell'annata seguente rientra dal prestito e gioca 34 partite, segnando 2 gol, con la seconda squadra dell'Athletic con la cui prima squadra si allena stabilmente. Il salto definitivo nel Bilbao dei "grandi" avviene l'anno successivo e, immediatamente, Gomez è protagonista: 8 presenze nella Copa del Rey vinta dai suoi e 25 con 2 reti ne La Liga. Costanza di rendimento e continuità di prestazioni che viene certificata nella stagione 24/25 quando colleziona 1 presenza in Supercoppa, 1 Copa del Rey e, soprattutto, 13 partite con un gol segnato in Europa League e 32 in Liga con un'altra rete messa a referto. Trend confermato nell'ultima annata in cui scende in campo 7 volte in Champions League, 26, con un gol, in Liga, 3 in Copa del Rey (andando a segno una volta) ed una in Supercoppa. Con l'Athletic, in totale, ha collezionato 117 presenze in tutte le competizioni andando a segno in 6 occasioni. Vanta anche una presenza con l'under 21 della Spagna.



Ongi etorria, Unai!"