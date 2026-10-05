Italia-Turchia, ecco le formazioni ufficiali: Fagioli parte dalla panchina

Italia-Turchia, ecco le formazioni ufficiali: Fagioli parte dalla panchinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Tutto pronto allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, per il quarto impegno degli Azzurri nella fase a gironi di UEFA Nations League 2026-27. La Nazionale di Roberto Mancini ospita la Turchia e sogna di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti due sfide: l'1-1 a Parigi contro la Francia e il 4-1 rifilato proprio alla squadra turca nella partita d'andata. Ecco le formazioni ufficiali del match:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Vergara. CT. Mancini.

TURCHIA (4-3-3): Çakir; Çelik, Bardakci, Kabak, Kadioğlu; Elmali, Özcan, Kahveci; Şimşir, Akgün, Yüksek. CT. Montella.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).