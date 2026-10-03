Italia-Turchia, l'arbitro della gara sarà il polacco Szymon Marciniak
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Lunedì sera alle 20:45 è in programma il calcio d’inizio dell’ultimo incontro che coinvolgerà l’Italia per la fase a gironi della Nations League. Gli azzurri sfideranno di nuovo la Turchia. È già stata resa nota la terna arbitrale. A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak, mentre gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il Var sarà Piotr Lasyk, l’aiuto Var lo svizzero Lukas Fahndrich, mentre il quarto uomo Karol Arys.
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Luca CalamaiMastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?
Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
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