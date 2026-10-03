Italia-Turchia, l'arbitro della gara sarà il polacco Szymon Marciniak

Lunedì sera alle 20:45 è in programma il calcio d’inizio dell’ultimo incontro che coinvolgerà l’Italia per la fase a gironi della Nations League. Gli azzurri sfideranno di nuovo la Turchia. È già stata resa nota la terna arbitrale. A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak, mentre gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Il Var sarà Piotr Lasyk, l’aiuto Var lo svizzero Lukas Fahndrich, mentre il quarto uomo Karol Arys.