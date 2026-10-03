Vicepres. Federciclismo: "Vi presento l'Eroica. Fagioli? Senza Oulai"

Il vicepresidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Saverio Metti, ha parlato a Lady Radio dell’Eroica, manifestazione cicloturistica non agonistica che si sta tenendo in questi giorni a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena: "È un evento nato ventinove anni fa e che nessuno considerava, perché ricercava le vecchie bici quando invece c’era già la ricerca del nuovo. È stata rivoluzionaria e ha attratto tutta una serie di generazioni nuove. Domani partiranno 1250 donne. Ci sono anche tanti giovani, che magari faranno 100 chilometri in 7/8 ore fermandosi a fare il ristoro".

Come funziona la gara agonistica?

"C’è ogni anno a maggio: parte da Siena e va a Montalcino. Partecipano sempre grandi professionisti. Mentre il ragionamento di domani è che prendiamo dieci Juniores e li portiamo a fare l’Eroica con le maglie dell’Italia anni '70, vivendo così un’esperienza diversa".

Lei è anche un grande tifoso viola: come disporrebbe il centrocampo?

"Secondo me Fagioli è uno dei pochi talenti che c’è in circolazione. Ha bisogno di giocatori intorno che gli creino gli spazi dove può dare la palla. Credo che quest’anno siano arrivati degli ottimi calciatori. Abbiamo vissuto un buco di un paio di mesi di cui non ho capito il motivo, ma ci può stare. Secondo me Fagioli dovrebbe scendere in campo sempre con Ndour e Atta".

Quindi Oulai resterebbe in panchina?

"Lui è bravissimo, però secondo me per come siamo messi ora è difficile inserirlo. Non vorrei che cambiassero certi equilibri a centrocampo".

Con che modulo dovrebbe giocare Vanoli?

"Secondo me il 4-3-3 con tre difensori fermi, perché se ne togliamo uno siamo già sbilanciati. A quel punto bisogna dare spazio a Njie, che fa tutta la fascia da solo. A destra hai Jimenez, che comunque può dare una mano. Oltretutto Mastantuono non lo puoi tenere a fare tutta la fascia, non ce la fa".