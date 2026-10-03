Italia-Turchia, iniziativa FIGC per sostenibilità sociale e ambientale

La sfida tra Italia e Turchia, in programma lunedì e destinata a chiudere gli impegni della Nations League durante questa pausa internazionale, sarà anche l’occasione per accendere i riflettori su temi che vanno oltre il campo. Per la partita, infatti, la FIGC ha previsto diverse attività dedicate alla promozione della sostenibilità, con iniziative rivolte sia alla dimensione sociale sia a quella ambientale.

"In occasione di Italia-Turchia, quarto incontro degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League in programma lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la FIGC rinnova il proprio impegno per promuovere un calcio sempre più inclusivo, accessibile e sostenibile attraverso il Format Gara di Sostenibilità Sociale e Ambientale, ideato nel 2024 e applicato alle gare della Nazionale Maggiore in Italia.

Il format prevede una serie di azioni mirate dedicate all’inclusione, all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.

Nell’ultimo match casalingo con il Belgio, disputato venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma, 8 atleti del Progetto Calcio Integrato hanno utilizzato la Quiet Room e più di 30 tifosi hanno usufruito del servizio di audiodescrizione attraverso l’app Connect Me Too. Sono stati inoltre recuperati oltre 90 kg di eccedenze alimentari da tutte le Aree Hospitality dello stadio.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

AUDIODESCRIZIONE PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI. Anche al Dall’Ara sarà attivo il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Bologna. Il servizio consentirà di seguire la gara direttamente dallo stadio attraverso il proprio smartphone e sarà disponibile anche da remoto, permettendo a un ampio numero di tifosi di vivere la partita da casa attraverso un’app dedicata. Per accedere al servizio sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’app Connect Me Too, disponibile su Apple Store e Google Play Store, e completare la registrazione inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail valido. Al termine della registrazione verrà inviato via e-mail un codice di attivazione. Una volta inserito il codice, sarà possibile selezionare lo sport, la lega/federazione e quindi l’evento UEFA Nations League 2026 Italia-Turchia. Per accedere all’audiodescrizione sarà infine necessario inserire il codice OTP univoco 71060. Per eventuale assistenza è possibile contattare info@connectmetoo.it.

QUIET ROOM. Sarà attivata una Quiet Room dedicata agli atleti della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC appartenenti alla società Edu in Formazione-Bologna Senza Barriere, che potranno vivere la gara in uno spazio protetto e accogliente in grado di rendere l’esperienza allo stadio più inclusiva e accessibile, in particolare per le persone con disabilità cognitive, psicologiche e sensoriali.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CATERING SOSTENIBILE. Nel rispetto delle ‘Linee Guida per una ristorazione sana e sostenibile’ pubblicate dalla UEFA e diffuse dalla FIGC, le azioni di catering sostenibile saranno estese a tutte le Aree Hospitality. Saranno adottate soluzioni sostenibili, promuovendo una selezione consapevole di cibi e bevande, modalità di preparazione attente alla salute e una comunicazione trasparente. Saranno inoltre privilegiate soluzioni volte a ridurre l’utilizzo di plastica monouso, la scelta di prodotti biologici e a km 0 e menù inclusivi, favorendo modelli di consumo più responsabili.

RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI. Anche a Bologna sarà attivato il recupero delle eccedenze alimentari di tutte le Aree Hospitality, in collaborazione con Arca della Misericordia. Le eccedenze verranno raccolte e successivamente redistribuite a persone in situazione di vulnerabilità, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari e favorire il recupero delle risorse".