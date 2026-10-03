Verso il Genoa: perché Pellegrino è ancora in vantaggio su Beto

Pellegrino parte leggermente avanti rispetto a Beto nella corsa a una maglia da titolare contro il Genoa. L’argentino ha sfruttato la sosta per lavorare a Firenze agli ordini di Vanoli, mentre il guineano è stato impegnato con la Nazionale e soltanto oggi tornerà al Viola Park. Beto rientra comunque con l’assist realizzato contro la Tanzania, ma il confronto tra i due sorride finora a Pellegrino: l’ex Parma ha trovato tre gol nelle ultime quattro gare, confermandosi sotto porta anche dopo il cambio in panchina. Beto, nello stesso periodo, è invece rimasto senza reti.

La decisione di Vanoli dipenderà però anche dalle caratteristiche richieste alla punta. La fisicità di Beto può essere decisiva per attaccare la profondità e cercare il confronto diretto con i difensori, mentre Pellegrino offre maggiore partecipazione alla manovra. Resta da capire la condizione dell’argentino, apparso affaticato nell’amichevole contro il Signa nonostante il gol. Il tecnico valuterà quindi anche questo aspetto prima di scegliere il centravanti da schierare contro il Grifone. Lo riporta La Nazione.