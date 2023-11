ITALIA, Supera la Macedonia 5-2. Un'ora per Jack

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia supera per 5-2 la Macedonia del Nord e si riporta al secondo posto nel girone a pari punti con l'Ucraina, in attesa poi dell'ultima gara proprio contro i gialloblu in programma per il 20 novembre. Decisive per gli Azzurri la rete di Darmian e la doppietta di Chiesa, nella prima frazione di gara, il gol di Raspadori all'81' e il sigillo nel finale di gara di El Shaarawy. 61 minuti per il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, autore di una buona prestazione.