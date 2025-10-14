Italia-Israele 1-0 all'intervallo: a sbloccarla è Retegui su rigore

Italia-Israele 1-0 all'intervallo: a sbloccarla è Retegui su rigoreFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

L'Italia chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Mateo Retegui: gli azzurri la sbloccano in pieno recupero, al 47', su un rigore che lo stesso attaccante ex Atalanta si è conquistato, destro secco a incrociare per l'1-0 degli azzurri.

L'emozione più grande della prima frazione è tutta qui, nella coda: per il resto gara equilibrata, con Israele che forse aveva avuto le occasioni più ghiotte, soprattutto una conclusione a botta sicura di Solomon su cui si supera Gigio Donnarumma. All'intervallo, in una Blueenergy Arena di Udine spettrale (qui il resoconto delle manifestazioni andate in scena oggi) è 1-0 per la squadra di Gattuso.