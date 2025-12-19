Supercoppa Italiana, ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Inter
FirenzeViola.it
Dopo la semifinale andata in scena ieri sera a Riyad e vinta per 2-0 dal Napoli contro il Milan prosegue l'appuntamento con la Supercoppa Italiana. A brevissimo infatti ci sarà il fischio d'inizio per la seconda semifinale di questo mini torneo che si sta svolgendo in Arabia. In campo scenderanno Bologna e Inter, con le seguenti formazioni ufficiali diramate da poco:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.
Pubblicità
News
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
2 Contatto fra Mutu e Prandelli: pronti a rimettersi in gioco per salvare i viola. Coinvolto anche Frey, ecco quali sarebbero i ruoli
3 Vanoli in conferenza: "La formazione iniziale ha dato un segnale sbagliato ai giocatori, li ho messi in difficoltà"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com