Supercoppa Italiana, ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Inter

Oggi alle 19:49News
Dopo la semifinale andata in scena ieri sera a Riyad e vinta per 2-0 dal Napoli contro il Milan prosegue l'appuntamento con la Supercoppa Italiana. A brevissimo infatti ci sarà il fischio d'inizio per la seconda semifinale di questo mini torneo che si sta svolgendo in Arabia. In campo scenderanno Bologna e Inter, con le seguenti formazioni ufficiali diramate da poco:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.