Udinese, la risposta sul caso Mandragora: "Siamo stupiti. Valuteremo come agire"
Dopo la notizia del deferimento nei confronti dell'Udinese da parte del Tribunale Federale Nazionale per la plusvalenza fatta sull'attuale centrocampista viola Rolando Mandragora, è arrivata poco fa attraverso un comunicato uffciale del club bianconero la risposta ufficiale della società friulana: "Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta “operazione Mandragora”, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste.
Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati".
