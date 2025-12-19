Social
Zazzaroni sulla Fiorentina: "È un'agonia. La società intervenga"
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha realizzato un post sul suo profilo Instagram per analizzare il momento negativo della Fiorentina di mister Vanoli. Ecco il contenuto della descrizione del post: "Qualcosa va fatto, per forza. La situazione della Fiorentina somiglia sempre di più a un'agonia: nessun segnale di reazione, tutto sembra fermo. La società deve intervenire, se non altro per interrompere il circolo delle negatività. Sono solo parole, lo so, ma il campo continua a restituire una realtà che non si può accettare".
Di seguito il post pubblicato da Zazzaroni:
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
1 Un’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
2 Contatto fra Mutu e Prandelli: pronti a rimettersi in gioco per salvare i viola. Coinvolto anche Frey, ecco quali sarebbero i ruoli
3 Vanoli in conferenza: "La formazione iniziale ha dato un segnale sbagliato ai giocatori, li ho messi in difficoltà"
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
