Zazzaroni sulla Fiorentina: "È un'agonia. La società intervenga"

Oggi alle 18:05News
di Redazione FV

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha realizzato un post sul suo profilo Instagram per analizzare il momento negativo della Fiorentina di mister Vanoli. Ecco il contenuto della descrizione del post: "Qualcosa va fatto, per forza. La situazione della Fiorentina somiglia sempre di più a un'agonia: nessun segnale di reazione, tutto sembra fermo. La società deve intervenire, se non altro per interrompere il circolo delle negatività. Sono solo parole, lo so, ma il campo continua a restituire una realtà che non si può accettare".

Di seguito il post pubblicato da Zazzaroni:
