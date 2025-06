Italia, emergenza in difesa: chi marcherà Haaland? A Ranieri potrebbe toccare Sorloth

vedi letture

Domani sera all'Ullevaal Stadion di Oslo inizierà il cammino dell'Italia verso i prossimi mondiali in programma tra un anno in Nord America. il primo avversario è il più forte del girone di qualificazione, la Norvegia di Erling Haaland. L'Italia dovrà affrontare gli scandinavi con tanti dubbi di formazione, dal centravanti, con Kean che ieri ha subito una botta in partitella (QUI la notizia completa), ai tre difensori.

Senza Acerbi, che ha rifiutato al convocazione, e con Gabbia, Calafiori e Buongiorno infortunati, le scelte sono piuttosto ridotte per Spalletti che al termine della rifinitura di questa mattina scioglierà le riserve su chi marcherà il centravanti del Manchester City. Ieri come centrali nella difesa a tre sono stati provati Daniele Rugani e Diego Coppola. In alternativa potrebbe giocare Bastoni in mezzo, visto che in Nazionale ha già fatto il centrale. A quel punto al capitano della Fiorentina Ranieri, all'esordio in maglia azzurra, toccherebbe marcare il centravanti dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth, la scorsa estate accostato anche ai viola. Con il numero 6 gigliato sul centro sinistra, come braccetto di destra dovrebbe invece giocare Di Lorenzo.