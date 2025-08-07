Pallone d'Oro Femminile: Girelli e Cantore le due italiane candidate
(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Ci sono due giocatrici della nazionale italiana protagonista degli ultimi Europei nella lista di France Football delle 30 'nominations' per il Pallone d'oro femminile. Sono Cristiana Girelli della Juventus e Sofia Cantore che ha da poco lasciato la Juve per andare a giocare in America, nel Washington Spirit.
Questa la lista completa delle 30 candidate: - Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea) - Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride) - Aitana Bonmati (Spagna, Barcellona) - Sandy Baltimore (Francia, Chelsea) - Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal) - Klara Buhl (Germania, Bayern Monaco) - Sofia Cantore (Italia, Juventus-Washington Spirit) - Steph Catley (Australia, Arsenal) - Melchie Dumornay (Haiti, Lione) - Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current) - Emily Fox (Usa, Arsenal) - Cristiana Girelli (Italia, Juventus) - Esther Gonzalez (Spagna, Gotham FC) - Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona) - Patri Guijarro (Spagna, Barcellona) - Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras) - Hanna Hampton (Inghilterra, Chelsea) - Pernille Harder (Danimarca, Bayern Monaco) - Lindsey Heaps (Usa, Lione) - Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City-Arsenal) - Marta (Brasile, Orlando Pride) - Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia, Arsenal) - Ewa Pajor (Polonia, Barcellona) - Clara Mateo (Francia, Paris FC) - Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal) - Claudia Pina (Spagna, Barcellona) - Alexia Putellas (Spagna, Barcellona) - Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea) - Caroline Weir (Scozia, Real Madrid) - Lea Williamson (Inghilterra, Arsenal) (ANSA).
