S. Esposito-Parma, tarda la fumata bianca: Cagliari ancora in corsa

vedi letture

Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora da scrivere, almeno nelle sue battute finali. Il blitz di ieri del Parma è andato a segno: il club gialloblù, in virtù di un’offerta all'Inter per il trasferimento a titolo definitivo - conguaglio di 4 milioni di euro, più il 50 per cento sull’eventuale futura rivendita - ha portato al sorpasso sul Cagliari. Che però resta in corsa. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che fa il punto sull'ex Empoli, accostato anche alla Fiorentina.

I rossoblù, infatti, si erano mossi in anticipo nei confronti dell’attaccante classe 2002, con una proposta diversa: i sardi mettono sul piatto un prestito con diritto di riscatto - che renderebbe necessario il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2026 - a 6 milioni di euro. Cifre superiori, ma incasso rimandato per l’Inter, che infatti ha aperto la porta al Parma. Tmw scrive: da Cagliari filtra l’intenzione di non giocare al rialzo, ma la volontà del calciatore - che non ha ancora detto sì al Parma - può risultare decisiva.