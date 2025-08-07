FirenzeViola Quale la priorità della Fiorentina sul mercato? I risultati del sondaggio

I tifosi della Fiorentina e lettori di Firenzeviola.it non hanno dubbi: dopo Simon Sohm, la Fiorentina deve puntare a trovare e prendere un altro centrocampista sul mercato. È quanto emerge dal sondaggio proposto in questi giorni sulle nostre pagine in merito a cosa dovrà fare il club dopo l'affare con il Parma che ha portato alla corte di Pioli il centrocampista svizzero per 15 milioni più uno di bonus dopo una trattativa portata avanti per settimane.

Tra un altro centrocampista di livello, un attaccante, un difensore top e un vice-Dodo, per quasi il 68% dei votanti la priorità è il centrocampista che possa andare a completare e rinforzare un reparto che abbonda già di elementi a disposizione del nuovo allenatore viola. Solo il 25 per cento ha scelto un attaccante come necessità primaria sul mercato per la Fiorentina, mentre il difensore top e il vice Dodo hanno ricevuto solamente il 3,5 e il 5 per cento dei voti. Questi i risultati del sondaggio nel dettaglio:

Preso Sohm, adesso di cosa ha bisogno la Fiorentina?

Un altro centrocampista di livello 67.6 %

Un attaccante 24.24 %

Un difensore top 3.49 %

Un vice-Dodo 4.67 %