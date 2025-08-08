Bertoni crede nella Fiorentina: "Può puntare a vincere un trofeo. Pioli mi piace, è diverso"

L'ex giocatore della Fiorentina negli anni Ottanta, Daniel Bertoni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato proprio della squadra viola. Queste le sue parole: "Penso che possa puntare a vincere un trofeo, Conference League o Coppa Italia, e poi sperare in un piazzamento in Champions League, anche se non è facile perché deve lottare con tante squadre di livello, ma grazie a Stefano Pioli può provarci. Bisogna sempre prefissare un obiettivo al massimo, in una città bella e importante come Firenze".

E su Pioli ha aggiunto: "È bravo, in campo e come persona, e fra l’altro l’ho conosciuto anche da avversario, quando abbiamo giocato contro in Serie A. È diverso dagli altri che sono stati in panchina a Firenze negli ultimi anni perché erano degli emergenti, mentre lui è già affermato e ha vinto uno scudetto in Italia. A me però è piaciuto anche Raffaele Palladino, soprattutto per il fatto che è riuscito a battere molte big nella passata stagione in campionato e non è semplice".