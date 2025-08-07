Il Ministro Abodi: "Dobbiamo avere stadi adeguati per l'Europeo del 2032"

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo in diretta al TG Sport in onda su Rai2, ha parlato della situazione stadi in Italia con un occhio di riguardo all'Europeo del 2032 per cui tra le strutture in corsa c'è anche l'Artemio Franchi: “Abbiamo istituito la struttura commissariale per gli stadi - ha detto il Ministro - misura aspettata da anni e auspicata da molti, per rispondere alle esigenze di avere stadi adeguati per Euro 2032. E non solo, prevedendo, per altri versi, sanzioni gravissime per chi manca di rispetto e aggredisce gli arbitri e le altre figure tecniche, fondamentali, chiamate a garantire il corretto svolgimento delle competizioni”.

Il ministro si è soffermato anche sugli altri contenuti del decreto Sport, convertito in legge dal Parlamento questa settimana: “La sicurezza sugli impianti sciistici, il rispetto dovuto agli arbitri sembrano fatti normali; invece, abbiamo dovuto utilizzare uno strumento speciale, come il decreto-legge approvato ieri, per migliorare le norme esistenti perché non basta più lo sdegno quando si picchia un arbitro o il dolore quando muore un atleta sulle piste da sci".