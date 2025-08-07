Altro colpo del Manchester United: preso Sesko dal Lipsia per 84 milioni
Il Manchester United piazza un altro colpo da novanta: si tratta di Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 in forza al Red Bull Lipsia. Secondo quanto riportato da SkySport Deutschland, i Red Devils, prossimi avversari della Fiorentina nell'amichevole in programma all'Old Trafford sabato alle ore 13.45 italiane, hanno raggiunto un principio d'accordo con il club tedesco per l’ingaggio del centravanti sloveno. L’operazione prevede un esborso complessivo che può arrivare a superare gli 84 milioni di euro.
Nel dettaglio, l’accordo prevede un pagamento iniziale di 66,3 milioni di sterline (pari a circa 76,5 milioni di euro), a cui si aggiungono bonus per 7,37 milioni di sterline (circa 8,5 milioni di euro), legati alle prestazioni individuali e di squadra. Sesko, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, firmerà un contratto quinquennale con il Manchester United, con scadenza prevista nel 2030. Il giocatore è atteso nel Regno Unito già in serata, dove nelle prossime 24-48 ore sosterrà le visite mediche di rito prima dell'annuncio ufficiale.
