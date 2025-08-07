Conference, in campo Polissya contro Paksi: le formazioni ufficiali
Dalle 20 sono in campo Paksi e Polyssia, le due squadra che si affronteranno nel preliminare di Conference League la cui vincente affronterà la Fiorentina per poi accedere ai gironi del torneo. L'andata si gioca in Slovacchia, dove i padroni di casa di Zhytomir devono accasarsi a causa della situazione in Ucraina che costringe il club a spostarsi in un paese neutrale per le gare europee. Il ritorno si giocherà tra una settimana in Ungheria. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre per la sfida:
Polyssa (4-3-3): Volynets; Kravchenko; Sarapiy, Beskorovaynyi, Mykhaylichenko; Lednev, Babenko, Andriyevski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. Allenatore: Rotan.
Paksi (3-5-2): Kovacsik; Vecsei, Kinyik, Szabo; Hinora, Papp, Balogh, Windecker, Zeke; Haraszti, Toth. Allenatore: Bognar.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati