De Gea risponde a Bruno Fernandes: "Contro di me non puoi segnare"

Manchester United-Fiorentina sarà soprattutto la partita di David De Gea. Il portierone spagnolo, 12 anni con la maglia dei Red Devils, tornerà per la prima volta da avversario all'Old Trafford (già 56mila biglietti venduti). E in casa United sono già in clima festa per De Gea. Ieri l'ex compagno Bruno Fernandes ha mandato un messaggio allo spagnolo tramite i social (qui il video), De Gea ha risposto oggi così in un video postato dai canali ufficiali dei Red Devils: "Come sai sto per tornare nella nostra casa, sarà una partita davvero speciale per me.

Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l'ho lasciato fare, così i tifosi potranno ancora continuare a cantare il tuo nome! Non vedo l'ora di rivederti amico mio e non vedo l'ora di rivedervi tutti all'Old Trafford. Ci vediamo sabato!".