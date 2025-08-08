Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Bertoni vede viola: "Si può vincere un bel trofeo"

Corriere dello Sport: "Per la Viola tre Fagioli in uno"

La Nazione: "Lucas e Rolly, sala d'attesa"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Pongracic: un'altra occasione"

Tuttosport: "Beltran blocca l'affare Ioannidis"

Corriere Fiorentino: "Il muro è a casa: De Gea domani ritrova il suo Old Trafford"