Sesko atterrato a Manchester. L'esordio sabato con la Fiorentina?

vedi letture

Il Manchester United ha piazzato il colpo da novanta, portandosi a casa uno degli attaccanti più importanti a livello europeo. Si tratta di Benjamin Sesko, bomber classe 2003 del Red Bull Lipsia scelto per andare a rinforzare la rosa del tecnico Amorim. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Red Devils hanno raggiunto un principio d'accordo con il club tedesco per l’ingaggio del centravanti sloveno per un esborso complessivo che può arrivare a superare gli 84 milioni di euro. Nel dettaglio, l’accordo prevede un pagamento iniziale di 66,3 milioni di sterline (pari a circa 76,5 milioni di euro), a cui si aggiungono bonus per 7,37 milioni di sterline (circa 8,5 milioni di euro), legati alle prestazioni individuali e di squadra.

A conferma dell'accordo in essere tra Manchester United e Red Bull Lipsia anche il fatto che l'attaccante sloveno sia sbarcato in queste ore nel Regno Unito. Come riferito da Sky Sports UK, Sesko è sbarcato a Manchester pochi minuti fa e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, prima di apporre la propria firma sul contratto. Probabile dunque che possa essere della sfida sabato pomeriggio, quando a Old Trafford andrà in scena l'amichevole tra il Manchester United e la Fiorentina in vista della stagione.