Il Polissya schiaccia il Paksi e ipoteca il passaggio del turno: 3-0 in Slovacchia

Il primo round tra Polissya e Paksi è senza storia e rischia di mettere già una grossa ipoteca sul passaggio del turno: niente da fare per gli ungheresi che escono con le ossa rotte dalla trasferta in Slovacchia, dove gli ucraini mettono in campo una partita pressoché perfetta, chiusa sul 3-0 finale.

Nella prima delle due sfide che decideranno chi affronterà la Fiorentina per accedere al Group Stage di Conference League ad avere la meglio è il Polissya che con due reti nel primo tempo e una nel secondo porta a casa un risultato che indirizza e non di poco il passaggio del turno: a segno per la squadra di Zhytomyr Andriyevski e Beskorovaynyi nel primo tempo, con la rete di Lednev nel secondo tempo a suggellare la grande prestazione degli uomini allenati da Rotan.

Tra una settimana il Paksi proverà l'impresa ma dopo la prima partita gli ungheresi sono nettamente sfavoriti per il passaggio del turno: con tutta probabilità saranno gli ucraini del Polissya ad affrontare la Fiorentina nello spareggio di Conference League.