Primo contratto da pro per il 2006 Bertolini: il comunicato del club

Primo contratto da pro per il 2006 Bertolini: il comunicato del clubFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Primo contratto da professionista per Gabriele Bertolini. Questo il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che Gabriele Bertolini, esterno offensivo classe 2006 in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista. La società si congratula con Gabriele per questo importante traguardo, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia viola".