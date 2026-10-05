L'Italia batte 3-1 la Turchia in Nations League e supera il Belgio al 2° posto
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L'Italia non sbaglia e batte la Turchia 3-1 nella serata al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Mancini hanno la meglio della squadra allenata da Montella grazie alle reti di Scamacca nel primo tempo e di Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo pareggio di Simsir che aveva spaventato Donnarumma e compagni per qualche minuto. 0 minuti in campo per Nicolò Fagioli. Alla fine sono 3 punti in Nations League con l'Italia che supera il Belgio al secondo posto del girone dopo che i Diavoli Rossi hanno perso con la Francia 4-1 nonostante il vantaggio iniziale. La classifica del girone ora dice Francia 10 punti, Italia 7 punti, Belgio 6 e Turchia fanalino di coda a 0 punti totali.
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