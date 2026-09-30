Bologna, nuovo stadio da 35mila posti: progetto da 300 mln, pronto nel 2031

Anche il Bologna accelera sul nuovo stadio. BolognaFiere e Bologna FC hanno raggiunto un accordo per realizzare un impianto da 35 mila posti nell’area nord del quartiere fieristico, con un investimento previsto di circa 300 milioni di euro.

La struttura avrà una copertura mobile e un campo movimentabile, soluzioni che consentiranno di ospitare anche concerti, congressi e manifestazioni fieristiche. L’area potrà contare sui collegamenti con autostrada, tangenziale, ferrovia e nuova linea tranviaria, oltre che sui parcheggi.

La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2031, con l’obiettivo di accogliere le gare del Bologna dalla stagione 2031-32 ed essere disponibile per gli Europei del 2032. Il progetto sarà trasmesso alla Figc; per completare l’investimento, i promotori puntano anche sul coinvolgimento di altri investitori.