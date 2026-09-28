Israele-Irlanda, tensione per Solomon: 0-3 e niente strette di mano

Israele-Irlanda ha attirato l'attenzione non soltanto per quanto accaduto sul campo. La sfida, disputata ieri a Debrecen in Ungheria, è stata infatti caratterizzata da un clima particolare già prima del fischio d'inizio. Al centro della scena anche Manor Solomon, capitano della nazionale israeliana ed ex giocatore della Fiorentina.

I giocatori della Repubblica d'Irlanda e quelli di Israele hanno scelto di non partecipare alle consuete formalità pre-partita. Nel momento del saluto tra le due squadre, Dara O'Shea ha salutato gli ufficiali di gara, evitando però la stretta di mano con il capitano israeliano Solomon. Nessuno scambio di gagliardetti, dunque, tra i due capitani. Poco dopo, durante l'inno nazionale di Israele, i giocatori irlandesi hanno chinato la testa prima di prendere posizione in campo. Sul campo, l'Irlanda ha poi conquistato la vittoria per 3-0 con l'ultimo gol segnato da Moylan che ha visto il calciatore irlandese ha festeggiato baciando la fascia nera di lutto dedicando così il gol alle vittime di Gaza.