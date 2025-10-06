Isaksen e il calvario della mononucleosi: "In isolamento 2 settimane ma ora sono in forma"

Gustav Isaksen, centrocampista della Lazio, è tornato a disposizione di Sarri dopo il calvario della mononucleosi di questa estate. Ecco cosa ha raccontato a sport.tv2.dk: "Stavo impazzendo a restare sdraiato per due settimane a guardare il soffitto, senza sapere quando sarei potuto tornare alla normalità" ha raccontato il calciatore. "Dopo un allenamento mi sono sentito completamente distrutto, così sono andato a farmi fare un massaggio. Ma sdraiato sul lettino ho iniziato ad avere brividi fortissimi. All’inizio pensavano fosse solo un mal di gola, ma peggioravo sempre di più. Quando è arrivata la diagnosi, mi hanno messo in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio, sempre monitorato da un medico. Avevo febbre alta e la gola così gonfia che quasi non riuscivo a deglutire".

Per fortuna il centrocampista si è lasciato tutto alle spalle: " Tornare a giocare è stato bellissimo. Il mio sogno è partecipare con la Danimarca a una grande competizione. Mi è dispiaciuto molto restare fuori nelle prime due qualificazioni al Mondiale. Avrei voluto giocare di più in queste prime partite, ma ora mi sento in forma. Ho dato tutto per rientrare. Non vedo l’ora di tornare a vestire la maglia della Danimarca".